Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCIDENTIROVIGO (F.Cam.) Sul grave incidente avvenuto lunedì sera alla rotatoria fra viale Tre Martiri, viale Oroboni, viale della Pace e via Fuà Fusinato, l'incrocio Stoppa, non arrivano informazioni ufficiali circa la dinamica. L'aspettoo più importante è quello che riguarda le condizioni della donna in bicicletta, travolta nella carambola seguita al tamponamento fra due auto che si stavano immettendo nella rotatoria provenendo da viale...