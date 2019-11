Ciclista travolto in viale Trieste Attese nuove misure dal Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTEROVIGO Brutto incidente, ieri mattina, in viale Trieste. Un ciclista è stato travolto da un'auto mentre percorreva la pista ciclabile che costeggia la strada in direzione del centro. L'uomo, un 70 enne di origine straniere, intorno alle 9.30, si trovava in sella alla sua bici quando una Ford guidata da una donna che, in quegli istanti, stava percorrendo la via in direzione di via Umberto I, ha urtato il mezzo dell'anziano. In seguito al violento scontro tra i due veicoli, il ciclista è stato sbalzato dalla bici ed è caduto...