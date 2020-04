L'ORDINANZA

ROVIGO Via le transenne dai parchi e dalle piste ciclabili della città. Il sindaco Edoardo Gaffeo ieri pomeriggio ha revocato la proroga di chiusura delle ciclabili, di parchi e aree verdi comunali non recintate. La decisione è stata presa a seguito dell'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia, che al punto 1 liberalizza l'attività motoria anche in bicicletta e all'aperto. «Per la sicurezza dei cittadini - ha spiegato il sindaco - abbiamo deciso di aprire le aree tipicamente destinate a tali attività, evitando che la gente si riversi in strada per riuscire a fare due passi».

Restano in vigore il divieto di assembramento con l'obbligo di mantenere la distanza di un metro tra persone e l'utilizzo di mascherine e guanti o di idoneo liquido igienizzante. Al vaglio dell'amministrazione l'ipotesi di introdurre dei guardiani all'interno dei parchi e lungo le ciclabili, per ricordare le regole di sicurezza per la frequentazione di tali aree, come il divieto di assembramenti e l'obbligo dell'uso di dpi.

NUOVE ABITUDINI

Sul fronte della necessità di mantenere le distanze interpersonali, il sindaco fa sapere che tali comportamenti dovranno essere mantenuti anche nei prossimi mesi, in vista in particolare della riapertura delle attività commerciali della città. «Durante la fase 2 sarà necessario tenere un comportamento per tutti noi innaturale, cioè stare assieme ma distanziati - spiega il sindaco - un sacrificio personale per uno scopo più alto, la salute nostra e degli altri. Questo avrà un impatto sulle attività commerciali che potranno riaprire tra qualche settimana, che oltre ad avere subito danni ingentissimi dal blocco, saranno anche costrette a scaglionare la clientela». Obbligatorio, secondo il primo cittadino, «inventarci nuovi modi di convivenza sociale e nuove modalità per ridare linfa alle attività commerciali».

SPAZI ALL'APERTO

Il Comune non ha perso tempo e giocando d'anticipo, ha già preparato il piano per la ripartenza dei negozi e dei locali pubblici della città. Una riorganizzazione che spiega il sindaco, prevede una vera e propria rivoluzione degli spazi urbani e della viabilità, oltre che delle abitudini di commercianti e cittadinanza. «Amplieremo gli spazi di vendita e dei locali attraverso un raddoppio dell'area occupata su suolo pubblico, ovviamente senza aggravio, per tutti gli esercizi che già hanno un plateatico - anticipa Gaffeo - e daremo la possibilità a chi non ce l'ha di ottenere spazio all'aperto. In altre parole, quanto più possibile dell'attività commerciale, bar e ristorazione dovrà avvenire all'aria aperta. Approfitteremo della stagione estiva per rilanciare la convivenza sociale e il commercio - spiega il sindaco - questo ci porterà a ripensare parti importanti della città: dove ora lo spazio è occupato da auto in sosta, dovremo avere tavolini e spazi commerciali a cielo aperto, che consentano il rispetto delle norme di distanziamento sociale».

MODIFICHE AGLI EVENTI

Gli spazi delle piazze Merlin, Vittorio Emanuele e Garibaldi potranno essere messi a disposizione dei locali, anche il marciapiede di corso del Popolo e le altre strade che vedono la presenza di bar e ristoranti. Nuovi spazi e regole anche per la cultura e gli eventi. «Anche le attività in città - aggiunge il sindaco - quando sarà consentito farle, dovranno essere ripensate. Eventi e altri occasioni di incontro culturale dovranno svolgersi in spazi ampi e con modalità nuove, ma dal sapore antico, come il cinema drive-in o anche spettacoli teatrali. Queste idee sono già in fase di studio avanzato».

R.Mer.

