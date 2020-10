IL CASO

ROVIGO Proseguono i furti dei cavi di rame degli impianti di illuminazione delle piste ciclabili. Appena una settimana fa il Comune è dovuto intervenire sul tratto compreso fra il centro fieristico e Boara Polesine, lungo la ferrovia, ripristinando dopo alcune settimane il funzionamento dei lampioni. Il problema, però, è che nel tratto di stretta pertinenza del Censer la situazione non è cambiata, perché non sono ancora intervenuti gli operai. Il problema è che si tratta di una zona d'ora in avanti destinata a essere molto frequentata per raggiungere il centro città in sicurezza. L'apertura dell'anno accademico al Cur e l'avvio delle attività nello studentato hanno reso quella pista ciclabile un percorso obbligato per decine di studenti durante tutta la giornata.

La sensazione di chi risiede a Boara Polesine, specialmente nella zona di via Radecchio, poi, è che il furto del rame dei cavi elettrici non sia fine a se stesso. L'oro rosso, materiale che negli ultimi anni ha acquisito un valore di mercato molto grande per via della sua ricca quotazione, potrebbe non essere l'unica fonte di guadagno per questi predoni, ma addirittura essere il mezzo per crearsi una perfetta via di fuga per compiere furti nelle abitazioni della frazione. Il percorso ciclabile è lontano dalla strada e di notte non è frequentato, requisito fondamentale per la criminalità.

COSTI RILEVANTI

Per questo motivo l'amministrazione Gaffeo è intervenuta tempestivamente per riportare tutto alla normalità, saldando i tombini per impedire nuovi furti. Questi colpi stanno creando al Comune un esborso economico non indifferente. Via Marchioni, strada riservata al transito dei soli residenti, viene adoperata come collegamento tra le piste ciclabili lungo l'Adigetto in zona San Bortolo e San Sisto. Lo scorso anno questo lungo tratto di strada è rimasto completamente al buio proprio per colpa di uno di questi furti. Dopo l'intervento dei Lavori pubblici per risolvere il problema, sono nuovamente tornati i ladri per replicare l'impresa. La stessa cosa è capitata anche in via delle Comune, a Grignano, una strada divisa in due dalla ferrovia Bologna-Venezia, lasciando al buio il tratto del cavalcavia di via Giotto, dove si trovano parecchie case. Un altro esempio che ben dimostra quale danno economico i ladri procurano a Palazzo Nodari e alla collettività, è la pista ciclabile di Sarzano. All'apertura al pubblico nel giugno 2019, dopo 12 mesi di lavori, l'unica illuminazione disponibile era quella della Luna. Nelle settimane precedenti i cavi erano stati rubati e l'amministrazione è dovuta correre ai ripari spendendo ulteriore denaro, seimila euro per un tratto lungo circa 600 metri.

Un problema dello stesso tipo si è avuto una decina di anni fa, quando la Provincia si è accorta che praticamente nessuno delle centinaia di lampioni a energia solare installati in varie strade di loro competenza in tutto il Polesine stava funzionando. In cima al lampione, sopra il punto luce, c'era un piccolo pannello fotovoltaico per dare corrente in maniera green. L'accumulatore contenuto alla base del palo veniva sistematicamente rimosso da ignoti per poterlo rivendere. Per evitare un salasso economico e installare la nuova strumentazione all'interno di ciascun lampione (erano quasi 200), l'ente provinciale decise che non ne valeva la pena riparlarli e li mise in funzionamento con la tradizionale corrente, cedendo quei punti luce ai Comuni in cui si trovavano, pur di liberarsi della spesa di mantenimento.

Alberto Lucchin

