Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Raggiungere in bicicletta il centro città dalla frazione di Roverdicrè dovrebbe essere una piacevole e sicura passeggiata. Dovrebbe, sì: in questo caso il condizionale è d'obbligo perché quello che sulla carta è un suggestivo tratto di pista ciclabile immerso nel verde, che collega il capoluogo alla frazione una manciata di chilometri ad ovest del centro e che, imboccandolo da via Ponte Santa Croce, corre parallelo a via...