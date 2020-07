MOBILITÀ

Nonostante sia molto frequentata la pista ciclabile che da San Pio X conduce a Roverdicrè da anni è abbandonata e nessuno dei problemi sono mai stati risolti. Uno stato di abbandono grave visto che è anche una striscia d'asfalto che sarebbe ben protetta ed è utilizzata per raggiungere il centro da parte dei residenti della frazione pedalando a ridosso dell'Adigetto

In un numerosi tratti la staccionata non c'è. Messa a dura prova da incuria e mancata manutenzione ha visto vari pezzi staccarsi e poi cadere lungo largine lasciando pericolosi pezzi di ferro a penzoloni. Partendo da Roverdicrè il segnale che dopo il primo breve tratto indica l'avvio della ciclabile da settimane si è spezzato, cadendo e diventando pericolosissimo visto che è appoggiato sul cestino portarifiuti.

Giunti a San Pio X con il cartello di inizio della pista all'altezza del ponte dei Forti sparito, nel sottopasso di via Amendola da tempo manca l'illuminazione creando paura con l'oscurità. L'unica consolazione è l'importante potatura recentemente effettuata agli alberi lungo via Gallani, ma le buche-voragini sono rimaste come i rami pericolanti di una boscaglia privata in curva.

