CIAK SI GIRAROVIGO Le riprese in Polesine e nella Bassa padovana di Sport Crime, la prima serie tv investigativa con grandi e sconosciute storie di sport, hanno coinvolto nei giorni scorsi diversi rodigini. Il quarto episodio della prima stagione della serie è stato eloquentemente chiamato Porto Tolle - Muscles. Il titolo gioca sull'assonanza in inglese tra muscoli (muscles) e mitili (mussels), e la troupe svizzero-veneta della fiction, che avrà una distribuzione internazionale dall'inizio del nuovo anno, è arrivata in un'area che agli...