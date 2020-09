PORTO VIRO

Ammonta a 10mila euro, equamente suddiviso tra le due biblioteche cittadine, il contributo assegnato al comune da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Risorse che rappresentano una misura finalizzata a sostenere l'editoria libraria attraverso l'acquisto di nuovi libri, tanto è vero che è esplicitamente previsto non solo che gli acquisti debbano venire effettuati in almeno tre diverse librerie presenti sul territorio comunale o della provincia, ma che il prezzo praticato debba essere quello fissato dall'editore per il pubblico, senza cioè nessun tipo di sconto o promozione.

Con un avviso pubblico, l'amministrazione comunale ha dato tempo fino a giovedì 10 agli operatori che operano nel settore del commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, per iscriversi all'elenco da cui attingerà per l'acquisto dei libri tanto per la biblioteca dei ragazzi che per quella per adulti. Da parte degli operatori, la partecipazione al bando comporterà l'impegno di fornire libri italiani di varia, cioè narrativa e saggistica, di editori diversi che dovranno essere forniti -e fatturati elettronicamente- entro il 25 settembre.

