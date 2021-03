Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Pau.) Il Polesine si appresta a superare le mille dosi in un giorno. Programmate oggi 378 somministrazioni a Rovigo, 318 a Trecenta, 312 ad Adria e 12 a domicilio per un totale di 1020. A oggi in Polesine ci sono 10.724 persone immunizzate e altre 25.196 in corso di profilassi per un totale di 35.920 dosi somministrate. Sul fronte contagio, si segnalano 58 nuove positività di cui 27 su persone già in isolamento che entrano in un quadro...