Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPRESE IN BILICOROVIGO «Perché i nostri negozi in Spagna sono aperti, mentre in Italia devono tenere la saracinesca abbassata?».A chiederlo è Marco Santato, amministratore della Goa Goa, l'azienda rodigina che dal 2011 produce capi di abbigliamento, esportando il made in Polesine del tessile in tutto il mondo. In zona presente con tre negozi, tra cui uno al centro commerciale La Fattoria, il noto marchio ha più di 300 punti vendita, tra...