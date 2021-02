Altri tre decessi Covid, solo uno di una persona ospedalizzata, un 96enne di Rovigo spentosi in Area medica a Trecenta, fanno salire il totale a 389 da inizio epidemia e a 151 nel 2021. Se il numero dei ricoverati si attesta a 75, con otto pazienti in Terapia intensiva, sono 50 le guarigioni accertate, più del doppio delle 23 nuove positività che pure portano il numero complessivo di polesani contagiati a 1.002. L'incidenza risale leggermente, al 2,7%, migliora ancora il quadro nelle Rsa, ma c'è il sospetto di un focolaio scolastico a Pontecchio dove sono risultate positive due maestre e un'inserviente. Domani dovrebbero scattare i tamponi per i bambini, mentre il sindaco Simone Ghirotto spiega come il quadro di 11 positivi, 46 sorveglianze attive in attesa di tampone per contatto scolastico e tre sorveglianze attive in attesa di tampone per contatto stretto con positivi, «è dovuto a una situazione di contatti con positivi che si sono verificati nella scuola dell'infanzia e nido integrato San Giuseppe. Il presidente della scuola, Stefano Brazzo, e il Comitato di gestione, sin da subito in costante collegamento con il sottoscritto, hanno fatto in modo di prendere in mano la situazione e gestire il caso con il Dipartimento di Sanità pubblica. L'Ulss ha dapprima messo in sorveglianza attiva nella loro abitazione i bambini di una sola classe e solo successivamente, visto il verificarsi di una seconda e terza positività, sempre tra il personale docente e non docente, ha comunicato la chiusura di tutta la scuola fino al 14 febbraio. L'Ulss chiamerà i bambini per un primo tampone, dopo circa 3-4 giorni dal primo verificarsi della positività accertata e per un secondo tampone prima della fine del periodo di quarantena».

