IL RIFIUTOROVIGO Pizzerie, gelaterie e pasticcerie incrociano le braccia, in Polesine, in segno di protesta contro l'obbligo del Green pass. Il certificato verde da oggi diventa obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Ma c'è chi dice no.È il caso della pizzeria d'asporto Pinco Pallino di San Martino di Venezze. Il titolare Maurizio Bozzo spiega: «Siamo contro l'introduzione del Green pass e venerdì (oggi, ndr)...