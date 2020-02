IN PROVINCIA

ADRIA Le prime conseguenze dell'effetto coronavirus rischiano di gettare in ginocchio la già fragile economia del tessuto cittadino. Le prime attività a farne le spese sono i locali pubblici e i cosiddetti bazar gestiti dai cinesi. I proprietari, a causa del calo della clientela: chiudono gli esercizi pubblici e lasciano a casa, chi in ferie e chi per sempre, i propri dipendenti. Sarà chiuso a partire da oggi, e fino a nuovo ordine, l'ex bar Athena di riviera Roma. La paura del virus e di un possibile contagio allontanano molti dei clienti. La situazione che si è venuta a creare ha fatto registrare nelle settimane scorse un vistoso calo degli incassi. La titolare, pertanto, ha deciso di chiudere il bar per un periodo e di mettere in ferie le dipendenti. Ben diversa la situazione in via Emanuele Filiberto in un negozio di abbigliamento e di materiale per la casa. In questo caso tre dipendenti, una coppia e un ragazzo, sempre di nazionalità cinese, sono stati licenziati a causa del calo vistoso calo delle vendite.

Non va meglio, però, nelle altre attività gestite dagli orientali. Anche qui la clientela scarseggia. Anche se nessuno di loro vuole aprire la bocca, in quelle che un tempo erano le ore di punta le presenze si contano sulle dita di una mano. L'effetto si registra anche nelle attività gestite dagli italiani. I bar di primo mattino non sono più frequentarti come fino alla settimana scorsa.

CASA DI RIPOSO

La paura del virus fa scattare anche alcune misure straordinarie e accurati controlli anche in casa di riposo. «Oltre alle misure prescritte dalla Regione, e in attuazione di quanto stabilito dal ministero della Salute - spiega il presidente del Centro servizi anziani Simone Mori - abbiamo messe in atto alcune misure cautelative per tutelare la salute degli ospiti, dei lavoratori e dei visitatori».

In sintesi, cosa accadrà? «L'accesso dei visitatori alla casa di riposo verrà limitato a una sola persona per anziano. Il familiare in visita non dovrà soffrire di tosse né di raffreddore. I familiari dovranno evitare, inoltre, di sostare a lungo negli ambienti comuni di aggregazione e non si potranno svolgere attività e iniziative che prevedano accessi dall'esterno di volontari o associazioni. I dipendenti che manifestino sintomi respiratori, appunto tosse o raffreddore, non potranno recarsi al lavoro. La chiesa, inoltre, sarà accessibile solo dall'interno della casa di riposo e solo per gli ospiti della struttura».

LE MISURE DEL COMUNE

«A oggi - spiega il sindaco Omar Barbierato - sul territorio del nostro comune vale l'ordinanza sindacale che ho emesso e prevede la sospensione delle attività all'interno dei luoghi di culto, della piscina comunale con annessa palestra, delle palestre comunali e private, dei teatro comunale, del Ferrini e del Pertini, oltre che di tutte le sale comunali, della biblioteca civica, di quella dei ragazzi, della biblioteca-archivio capitolare della cattedrale, nonché delle sale deputate alla lettura e consultazione di libri nelle frazioni. Sono infine state sospese le lezioni frontali in aula all'interno delle scuole guida, le processioni religiose e le manifestazioni all'aperto di natura culturale, ludico e sportiva».

Riprenderanno oggi gli allenamenti della prima squadra dell'Adriese, dopo le delucidazioni in materia fornite dalla Regione Veneto. «Solo la prima squadra si allenerà - spiega il direttore sportivo Sante Longato - mentre le giovanili, fino a nuovo ordine, rimarranno ferme».

Guido Fraccon

