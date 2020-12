COMMERCIO

GAIBA Chiude i battenti il bar ristorante Da Rico, uno dei luoghi storici del Polesine. Domani sarà l'ultimo giorno di apertura, dopo che il Governo ha fissato lo stop alla ristorazione per le festività. La piccola Gaiba, ma non solo, perde un importante punto di ritrovo, noto per le sue specialità gastronomiche. Un'altra vittima di questo 2020, delle tante tasse, del fatto che pur avendo continuato a lavorare molto, anche se in modalità ridotta a causa dei vari Dpcm, e perché i due titolari hanno deciso di andare in pensione, non avendo il ricambio generazionale delle due figlie.

LA FONDAZIONE

«Proprio in questi giorni, visto che sto preparando le carte da portare in Comune per far cessare la mia attività, ho scoperto che la data giusta della nascita del ristorante non è il 1897, come anche riportato all'esterno, ma è il 1898 - spiega Andrea Pareschi, titolare assieme alla moglie Luisa Perlari - eravamo sorti nella piazza di Gaiba, con le prime due gestioni affidate a terzi, poi la mia famiglia ha deciso di spostare il locale sull'attuale strada Eridania, a partire dal 1933, gestendolo in prima persona. I nomi del ristorante sono stati cambiati nel tempo: prima La Busa, in quanto si dovevano fare quattro scalini per accedervi, poi L'Elsa, che era il nome della mia nonna paterna, infine Da Rico, dal nome di mio padre, Enrico. Io ho gestito il ristorante negli ultimi 45 anni, mentre mia moglie mi ha aiutato per 40. Si sono succedute la bellezza di quattro generazioni Pareschi: il padre di mia nonna, mia nonna, mio padre e infine io. Le mie due figlie hanno invece trovato lavoro in ufficio e dunque hanno scelto strade diverse».

OSPITI ILLUSTRI

Da Rico all'inizio era un bar trattoria, con tanto di spazio per chi voleva giocare a carte e a biliardo. Quindi negli anni Ottanta la trasformazione in paninoteca, durata fino al 2000. Tanti i personaggi famosi che si sono fermati in questo posto storico ci sono Rita Pavone, Mike Bongiorno, Nicola Di Bari, Iva Zanicchi, Giovanni Spadolini e Mauro Corona. «Ricordo come nel 1983 Mike Bongiorno decise di venire a mangiare in cucina con noi, in quanto preferiva stare in tranquillità. Toccò la pancia di mia moglie, che era in attesa di mia figlia. Di recente Corona si è fermato a cena e ha voluto come ricordo una delle mie bottiglie: doveva andare a una conferenza qui vicino e in un video ho visto che l'aveva messa sul tavolo in bella mostra - prosegue Pareschi - ho messo in vendita il locale, chi fosse interessato può telefonarmi».

Il ristorante ha offerto, in oltre 120 anni di conduzione familiare, grande cortesia e professionalità, tre sale interne climatizzate e recentemente rinnovate, che possono ospitare fino a 80 persone. Tra le numerose proposte del menù c'erano ottimi primi piatti, grigliate di carne arrostite alla brace e le bistecche alla fiorentina, il tutto accompagnato da pregiati vini.

«Perdiamo purtroppo un importante locale storico - sottolinea il sindaco di Gaiba, Nicola Zanca - i miei più sinceri complimenti e ringraziamenti alla famiglia Pareschi per quello che ha saputo dare in tutto questo tempo. Gaiba, anche se è un piccolo paese (nel 2019 aveva 975 abitanti, quest'anno è arrivato a 985, ndr) e pur avendo perso altre attività commerciali, cerca comunque di restare vivo in centro e periferia, avendo nel Circolo tennis su erba naturale un bel biglietto da visita a livello promozionale, oltre ad alcune aziende».

Pareschi da una parte si dice molto rammaricato per il fatto che ama il suo lavoro, dall'altro si dice sollevato viste le troppe tasse da pagare. «Nel 2018 e 2019 avevamo avuto una bella ripresa, proseguita fino a inizio 2020 e anche ora tutto sommato avevamo i nostri clienti a pranzo. Quest'anno però, come tutti, ci abbiamo più rimesso che guadagnato».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA