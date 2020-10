Trascorre le sue giornate tra chitarra, partite alla tv e libri di filosofia. Alessandro Tessarin, insegnante di chitarra alla scuola media di Ca' Tiepolo a Porto Tolle allenatore della Tagliolese in Prima categoria, è in isolamento fino al 26 ottobre, ma il tampone dello scorso sabato ha dato esito negativo. Una pausa forzata di cui Tessarin avrebbe fatto a meno; niente contatti con la famiglia, basta lezioni in classe e stop agli allenamenti. La Tagliolese la scorsa domenica è scesa in campo a Pettorazza senza la guida in panchina. Per ingannare il tempo, il mister continua a studiare calcio e musica. «Suono alla chitarra, studio, guardo tante partite di serie A e Champions league, ma è difficile non annoiarsi - sorride Tessarin - io sto bene, non ho sintomi e il tampone è negativo, ma devo proseguire l'isolamento». L'insegnante di musica è figura apprezzata nell'ambiente calcistico locale: prima la lunga militanza sulla panchina delle giovanili del Porto Tolle 2010, poi l'indimenticabile esperienza in serie D con il Delta, in seguito le avventure al Papozze, in Seconda, e alla Tagliolese in Prima categoria. «Il calcio mi piace e sono un grande tifoso del Milan. Sabato scorso ho guardato il derby contro l'Inter e ho gioito per la doppietta di Zlatan Ibrahimovic». L'impennata di contagi nella scuola media di Ca' Tiepolo aveva costretto il sindaco Roberto Pizzoli a firmare un'ordinanza di sospensione dell'attività didattica. Le lezioni riprenderanno giovedì 29, mentre il periodo di isolamento di Alessandro Tessarin terminerà lunedì 26. Il tecnico, quindi, dalla settimana prossima potrà dirigere gli allenamenti della Tagliolese allo stadio Edoardo Duò, mentre il ritorno ufficiale in panchina è previsto per domenica 1 novembre nella trasferta contro il Villa Estense.

Alessandro Garbo

