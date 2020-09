TRIBUNALE

ROVIGO È di 1 anno e 4 mesi la richiesta di pena formulata dal pm Emilio Pisante, affiancato dal procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella nei confronti dell'ex pm di Rovigo Davide Nalin, accusato di atti persecutori e lesioni personali gravi in concorso, insieme all'amico ed ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, travolto dalla vicende legate alla Scuola di formazione giuridica avanzata e preparazione ai concorsi nella Magistratura Diritto e scienza, con il fantomatico dress code a base di tacco 12 e minigonna imposti alle borsiste. Per Bellomo la richiesta dell'accusa è stata di 3 anni e 4 mesi. Bellomo e Nalin hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Vittima dello stalking una ex borsista piacentina, che avuto una tormentata relazione con Bellomo e aveva poi attraversato un periodo di difficoltà psicofisiche, tanto da finire ricoverata. Secondo l'accusa Nalin avrebbe fatto da spalla a Bellomo. La querela è stata poi ritirata, ma il reato è procedibile d'ufficio. Nella prossima udienza saranno le difese a prendere la parola. Lunedì prossimo per Bellomo e Nalin, insieme all'avvocato Andrea Irno Consalvo, organizzatore dei corsi all'interno della Scuola di formazione, che aveva sede a Bari, si aprirà un'altra udienza preliminare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

