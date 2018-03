Chiesa in Commenda, cede uno dei 3 portoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMENDAROVIGO La grande e pesante porta della chiesa del Cuore Immacolato di Maria e Sant'Ilario, meglio conosciuta come chieda della Commenda, ha ceduto sotto il proprio peso. I cardini dell'anta di una delle tre porte che si aprono sul porticato affacciato su piazzale Cervi, quello della stazione delle corriere, si sono infatti staccati. Creando un pericolo non di poco conto viste le dimensioni del battente e le tante persone che, nelle giornate di pioggia come quelle di ieri, tendono a ripararsi sotto il portico: se la pesante porta fosse...