I CORSI A RISCHIO

ROVIGO In Polesine le classi di concorso in esubero, per cui dopo le operazioni di mobilità non è possibile effettuare immissioni in ruolo, sono Design dei metalli e della ceramica, Trattamento di testi, dati e applicazioni informatiche, Lingua e cultura tedesca e Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle costruzioni.

CHIAMATA DIRETTA

Le novità delle assunzioni 2020 sono la fascia aggiuntiva al concorso 2018, che farà parte delle assunzioni ordinarie, e la call veloce, ossia la chiamata diretta, su eventuali posti residui che si realizzerà con la presentazione della domanda da parte degli interessati tra il 28 agosto e il 1° settembre. La fase ordinaria delle immissioni in ruolo dovrà essere completata entro il 26 agosto. L'Ufficio scolastico provvederà quindi a registrare le informazioni conseguenti alle avvenute immissioni in ruolo o le rinunce degli aspiranti, al sistema informativo, per precostituire la base di dati per le successive operazioni di nomina. Così entro il 27 agosto saranno pubblicati online i posti rimasti vacanti e disponibili per la call veloce, per completare ogni operazione di immissione in ruolo entro il 7 settembre. Subito dopo dovranno essere avviate immediatamente le operazioni per assegnare le supplenze da Graduatorie a esaurimento e dalle nuove Graduatorie provinciali, da concludere prima della partenza dell'anno scolastico.

GRADUATORIE D'ISTITUTO

Dal 15 settembre si ricorrerà infine alle rinnovate graduatorie di istituto e ad assegnare le cosiddette supplenze Covid (40mila posti previsti in tutta Italia dal Ministero dell'Istruzione), che saranno in prevalenza alle scuole materne ed elementari, per ridurre il numero degli alunni nelle classi. Si tratta infatti dell'organico utilizzato esclusivamente in casi legati al mantenimento delle misure di sicurezza. E in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro così attivati - scorrendo le graduatorie di istituto - si intendono risolti per giusta causa. L'Ufficio scolastico regionale invita tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet https://istruzioneveneto.gov.it/ e il sito dell'ufficio di ambito territoriale, attraverso il quale saranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. La Graduatoria provinciale per le supplenze sarà pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio scolastico provinciale e analogamente saranno pubblicate all'albo di ogni istituzione scolastica, per gli insegnamenti impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

IMMISSIONI IN RUOLO

Mentre infatti si avviano le immissioni in ruolo per i docenti che sono in posizione utile per ottenere, finalmente, il posto a tempo indeterminato, parallelamente sono in attesa gli insegnanti che hanno presentato l'istanza di inserimento nella Gps e nelle graduatorie di istituto e puntano a un incarico annuale.

N.Ast.

