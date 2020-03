CONTROLLI

ROVIGO C'è chi ha pensato di farsi un giretto domenicale verso il mare, chi bisboccia in piazza e chi si è stretto in più persone in un pullmino: tutti comportamenti che violano gli obblighi imposti per contrastare il Coronavirus. Domenica, sole e bel tempo hanno fatto sentire ancora di più il peso dello stare chiusi in casa, con la primavera che si sta affacciando, incurante del virus che costringe al chiuso persone di ogni età. Per le forze dell'ordine l'ingrato compito di stroncare sul nascere ogni velleità di fuga dalle quattro mura domestiche, sanzionando chi non rispettando le regole mette a repentaglio la tenuta di una misura pesante per tutti, ma necessaria per la salute collettiva. Tanto che i primi cittadini, da Adria a Rovigo, seguendo le orme di altri colleghi, sono corsi ai ripari, vietando l'accesso in parchi e altri luoghi che erano stati letteralmente presi d'assalto. Perché, come ribadito dal Governatore Luca Zaia, il problema non è la passeggiata o la corsa di un singolo, di fatto consentita, ma che la sommatoria dei comportamenti individuali porti a situazioni che finiscono per provocare concentrazioni di persone.

NEI GUAI

Nell'ambito dei controlli effettuati in tutta la provincia, i carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ben 33 persone che non hanno fornito un valido motivo dello spostamento dalla propria abitazione. Per tre ventenni la denuncia è stata doppia, perché si è accompagnata anche quella per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, perché hanno fornito ai militari della pattuglia che li ha fermati un'autocertificazione nella quale hanno dichiarato essere usciti di casa per acquistare generi alimentari, ma la loro dichiarazione era fasulla. Un ventenne è stato denunciato anche per porto abusivo di strumenti atti a offendere perché all'interno dell'auto aveva un bastone e non ha saputo giustificare il motivo.

Anche la Guardia di finanza domenica ha denunciato tre persone. In un caso si tratta di due ragazzi, fermati a Rosolina Mare, che nonostante i divieti, erano andati a farsi un giro in auto senza giustificato motivo. L'altro denunciato, sempre per l'articolo 650 del codice penale, è stato il rappresentante di una società cooperativa che non aveva fatto rispettare ai propri dipendenti le distanze di sicurezza a bordo di un furgone e non aveva fornito loro i previsti dispositivi di protezione.

VIGILI IN AZIONE

Anche le polizie locali sono state impegnate nei controlli, ove possibile. A Rovigo, oltre a passare con i megafoni nelle aree più affollate, facendo risuonare il richiamo all'obbligo di stare in casa, hanno controllato 29 persone che hanno tuttavia tutte fornito valide giustificazioni del proprio spostamento. Controllati anche 41 esercizi commerciali, tutti risultati rispettosi di vincoli e divieti. Sempre nel capoluogo, le Volanti hanno fermato per controlli 39 persone e 17 sono state denunciate. In particolare, fra questi, un gruppo di stranieri, marocchini e albanesi, che in barba al divieto di assembramento avevano deciso di trascorrere la domenica pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele a bere e fumare. Il problema non era rappresentato da alcol e sigarette, ma dal fatto che fossero fuori casa senza alcun motivo se non bighellonare. Uno di questi, fra l'altro, si è beccato anche un'ulteriore denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, fattispecie per la quale è prevista anche un'ammenda da 5mila a 10mila euro.

