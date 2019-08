«Chi non paga rischia l'alloggio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA POPOLAREROVIGO Entro il 30 settembre il Nucleo tecnico di analisi provinciale sugli alloggi Ater avrà concluso l'esame delle criticità e comunicherà all'amministrazione regionale i casi territoriali che la nuova normativa non arriva a definire. Nel frattempo, è necessario pagare i nuovi canoni: «Chi non rispetta la legge entra in morosità. E dopo 4 mensilità non pagate o pagate parzialmente, arriva la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio». Il messaggio del presidente dell'Ater di Rovigo Guglielmo Ferrarese, dunque, è che...