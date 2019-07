Chendi chiede la testa del comandante Tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICA SULLE ARMIROVIGO «Non ho mai detto che venderò le armi della Polizia Locale». Il sindaco Edoardo Gaffeo risponde in maniera definitiva a chi pensava che volesse alienare le 15 pistole Beretta semiautomatiche comprate a gennaio dal suo predecessore Bergamin, specificando che «il mio ragionamento era diverso, ovvero che la mia posizione, in questo momento, è che ci sono cose più urgenti, come ridare la dignità del lavoro agli agenti aumentando il personale e cambiandogli sede». La proposta fatta ieri dal consigliere di...