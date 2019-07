Chat di quartiere per una città sicura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO La sicurezza del capoluogo polesano, oltre che per le tradizionali forze di polizia, passa per le chat di quartiere e per la sicurezza integrata. Solo apparentemente sembrano due soluzioni distinte, come se ciascuna viaggiasse sui propri binari: la prima, infatti, è una forma di tutela del proprio quartiere gestita da gruppi autonomi di cittadini, attraverso la quale segnalano alle forze dell'ordine eventuali persone o comportamenti sospetti; la seconda, invece, è un progetto per l'aumento e la gestione della sicurezza in...