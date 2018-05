Cgil: «La fuga dei medici colpa della gestione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO I medici dell'ospedale di Rovigo sono in fuga in altre strutture perché la situazione lavorativa all'interno dell'Ulss 5 è diventata insostenibile a causa delle pessime condizioni in cui il personale si trova a lavorare».LA REPLICADavide Benezzo, segretario generale della Funzione pubblica della Cgil, interviene in merito alle ultime dichiarazioni del direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Compostella, relative alla fuga di specialisti dall'azienda sanitaria polesana, dovuta, secondo il numero uno dell'Ulss 5, «alla scelta...