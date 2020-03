SINDACATI

ROVIGO Dopo l'annuncio via Facebook del presidente del Consiglio della chiusura di «ogni attività produttiva non indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali», sono stati ancora una volta i sindaci a fronteggiare le domande di quanti chiedevano chiarimenti, visto il ritardo nella pubblicazione del decreto, con l'elenco ufficiale. Nel frattempo, il segretario generale della Cgil polesana, Pieralberto Colombo, sottolinea come «col nuovo decreto, chiesto anche dai sindacati, ci potremo concentrare tutti, Spisal compreso, nel rispetto del Protocollo in imprese e servizi che continueranno l'attività. Neppure in quelle aziende potremo far sconti sulla salute dei lavoratori, fino alla denuncia. In tali aziende alta resterà la tensione tra i lavoratori, preoccupati per la salute. Facciamo appello alla massima responsabilità e collaborazione da parte delle direzioni aziendali e delle associazioni datoriali, altrimenti la situazione diverrà ingovernabile. Questo scenario comporterà ulteriori sacrifici. Da un lato chi ha il lavoro sospeso: la scorsa settimana abbiamo dovuto sottoscrivere almeno 200 verbali di ammortizzatori sociali, in particolare nelle piccole imprese, spesso artigiane, che aumenteranno in maniera esponenziale. Dall'altro chi dovrà lavorare, pur preoccupato, nelle produzioni e servizi essenziali. Non sono pochi e dovremo essere inflessibili. Lo dobbiamo a questi lavoratori che consentono a tutti noi di andare avanti. Spero che tutti, a partire dalle imprese e dallo Stato, se ne ricorderanno a emergenza finita e non vorranno riproporre ricette neo-liberiste per una via bassa, ma perdente, della ripresa, che vedano la soluzione nella precarietà di salari e diritti o nelle esternalizzazioni, anche nel pubblico».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA