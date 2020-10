POLITICA

ROVIGO Con la nomina di Cristiano Corazzari nella giunta veneta, il passaggio è automatico: Laura Cestari prenderà il suo posto tra i banchi del Consiglio regionale, essendo la prima dei non eletti e forte di oltre 800 preferenze personali.

Affiancherà Simona Bisaglia, l'altra polesana a sedere a Palazzo Ferro Fini. Per la prima volta il Polesine ha una doppia rappresentanza femminile in Consiglio, che avrà la responsabilità di rappresentare un territorio ampio ed eterogeneo, composto di diverse dinamiche sociali ed economiche. «E finalmente due donne sottolinea Laura Cestari a testimonianza dei tempi che cambiano».

Laura Cestari ha 37 anni, è laureata in Scienze giuridiche all'università di Ferrara, si è occupata di gestione amministrativa e strategica, logistica e organizzazione di eventi internazionali per la Cargill; parla inglese, francese e tedesco, ha studiato sei mesi all'estero ed è giornalista pubblicista. Dal 2007 è impegnata in pubbliche relazioni con strutture del territorio per promozione di eventi e iniziative. È stata consigliere provinciale e, fino a ieri, assessore del Comune di Ficarolo.

DIMENSIONE LOCALE

Il territorio è una dimensione che non vuole abbandonare. «Sono molto contenta e onorata e rassicuro che ho intenzione di mantenere il contatto con il territorio. Sono ficarolese e lo rimarrò». Tuttavia, la carica di assessore del Comune è incompatibile: «Ho già parlato con il sindaco Fabiano Pigaiani, rimarrò consigliere comunale ma sarò fuori dalla giunta».

L'emozione è tanta e il neo-consigliere regionale condivide la sua gioia sui social: «È un giorno che non dimenticherò. Lo voglio celebrare con tutti. Da poco l'amico e collega Cristiano Corazzari è stato nominato assessore regionale. A lui i miei ringraziamenti e i complimenti più sinceri». Un tributo a Corazzari, con il quale Laura Cestari ha esordito politicamente: «Con Cristiano è iniziata la mia passione per la politica ed è al suo fianco che rimarrò anche in Consiglio regionale. Ho conosciuto Cristiano all'università, a Giurisprudenza, e mi ha affascinato questo ragazzo giovane impegnato politicamente. Ero sotto ai gazebo anche quando la Lega era al 3% e oggi raccolgo molte soddisfazioni». Le cose da fare non mancano. Tra le priorità: lavorare per riconoscerci le potenzialità che abbiamo; Zls da sfruttare al meglio grazie alla semplificazione burocratica; valorizzazione del settore agroindustriale e delle potenzialità logistiche. Argomenti che si legano la delega di Corazzari all'Urbanistica, creando un asse privilegiato con il Polesine. «La sfida sarà proprio questa, creare opportunità e favorire gli insediamenti in Polesine», commenta Cestari. Tra le urgenze da gestire, anche queste in mano alla Lega, le questioni pesca e concessioni, che anche Laura Cestari conosce bene essendo stata in consiglio provinciale all'epoca della presidenza Trombini. «Preferisco non sbilanciarmi. È certo che sul tavolo bisogna mettere la stabilità del settore: c'è una forte esigenza di tutela».

