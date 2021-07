Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CERIMONIAROVIGO L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo, scriveva il poeta greco Sofocle. Con questo spirito, un esercito di 200 volontari, durante l'emergenza scatenata dal Covid, si sono rimboccati le maniche per aiutare i rodigini in difficoltà. In certio casi hanno messo anche a rischio la loro salute e, fin dal primo lockdown, sono arrivati davanti alle porte di centinaia di anziani in città per consegnare loro farmaci,...