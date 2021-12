CERIMONIA

ROVIGO Anche nel buio della pandemia le stelle dei Maestri del lavoro continuano a brillare. E così ieri al salone del Grano della Camera del commerci sono stati protagonisti della cerimonia di consegna delle onorificenze l'ex direttore generale dell'Ulss 5 polesana, Fernando Antonio Compostella, premiato con il diploma di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, e nove lavoratori polesani decorati con la Stella al merito del lavoro conferita dal presidente della Repubblica.

I PREMIATI

I nuovi Maestri del lavoro, tre per il 2020 e sei per il 2021, sono Mario Casazza, che da 41 anni presta servizio come impiegato a Impresa Verde Rovigo; Lorenzo Lotto, dirigente con 27 anni di servizio alla Rpm di Badia Polesine; Alberto Zanarini, da 40 anni nel settore del credito alla Banca nazionale del lavoro di Bologna; e poi per il 2021 Terenzio Finotti, che per 41 anni ha lavorato come dirigente alla Società agricola Ca' Bonelli di Scardovari; Gian Carlo Fontana, portotollese che per 51 anni ha lavorato per la Società agricola San Nicolò di Ravenna; mentre continuano a prestare servizio con singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale secondo le motivazioni della Stella che vale il titolo di Maestro del lavoro, il rodigino Luca Spolaore, da 30 anni alla Eredi Rossini Luigino di Fortuna Elvira & C. che a Gavello produce volanti in legno curvato e pomelli del cambio per auto d'epoca, camion e nautica, e poi Marco Garbellini, dirigente con 29 anni di servizio alla Ct Park di Fossalta, Mauro Menani, da 41 anni operaio alla Technical Park di Melara, e Adolfo Tugnolo che a Maranello alla Ferrari ha già raggiunto i 42 anni di servizio.

Dopo l'inno di Mameli suonato dal Venezze sax quartet, formato da Marco Brusaferro, Nicola Cecchetto, Giacomo Semenzato e Jacopo Borin, è stato il prefetto Clemente Di Nuzzo ad aprire la cerimonia che ha visto i sindaci consegnare i brevetti, e che è stata condivisa con i premiati dai rappresentanti delle istituzioni, delle forze di Polizia e da Erminio Gambato, console regionale Veneto della federazione Maestri del lavoro d'Italia, e dal console provinciale Flavio Ambroglini assieme al console emerito Paolo Pizzardo.

I MERITI

«Tramite gli insigniti - ha detto il prefetto - questi riconoscimenti dimostrano i meriti di quanti contribuiscono a far superare al nostro Paese una fase così difficile: penso a chi lavora in trincea nella sanità, agli imprenditori e ai lavoratori, in particolare della cultura, degli spettacoli e della ristorazione, per ricordare alcuni settori che hanno dovuto superare momenti di stop prolungato».

L'ex dg Compostella ha detto di sentire di condividere l'onorificenza con ogni lavoratore della sanità pubblica e con il Polesine.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA