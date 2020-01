CEREGNANO

Prima della pausa natalizia alla scuola media Goldoni di Ceregnano si è svolta una particolare attività: La Merenda con delitto. L'atrio della scuola è stato trasformato nella sala del ristorante di un noto chef stellato, gli alunni sono stati divisi in squadre per risolvere il giallo di un delitto misterioso con due classi impegnate a mettere in scena L'ultima cena di Gustavo Gnam. Protagonisti dell'attività sono stati gli alunni delle classi seconde che, stimolati dallo studio del genere giallo e appassionati di indagini, moventi e indizi, hanno pensato di coinvolgere tutti gli altri settanta compagni in una singolare mattinata di gioco a colpi di suspense, intuito e deduzioni.

STUDENTI TUTTOFARE

Gli alunni sono quindi diventati autori del copione, organizzatori dell'allestimento e del servizio ai tavoli, attori, tecnici, presentatori, sotto la guida delle docenti Benedetto, Vegnuti, Rigotto, Cuccu e Iannone, hanno svolto un compito di realtà a tutti gli effetti, dimostrando impegno, serietà e creatività. Tra snack salati e fette di panettone, si è consumato il delitto dello chef Gnam e le squadre di investigatori hanno svolto le indagini in maniera precisa e accurata, ispezionando la scena del crimine, districandosi tra gli alibi dei sei buffi personaggi sospettati dalla polizia e tra le riflessioni del commissario Pierrot, un po' distratto. Due ore e mezzo di giallo e divertimento alle quali hanno partecipato anche gli altri docenti della scuola e l'assessore alla Cultura del Comune di Ceregnano Elisa Chinarello. Il prossimo obiettivo è quello di proporre il giallo in un vero ristorante coinvolgendo famiglie e amici nell'indagine.

Miriam Pozzato

