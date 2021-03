SICUREZZA NELLE AULE

ROVIGO La situazione delle scuole di Ceregnano interessate da un significativo numero di bambini e ragazzi posti in sorveglianza attiva per contatto stretto, tanto da avere avuto alla scuola media un giorno con poco più di una ventina di ragazzi su oltre un centinaio, sta rientrando ed è pressoché in fase di risoluzione.

AUTISTA POSITIVO

Nei giorni scorsi il riscontro di positività di alcuni alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e dello stesso autista di uno dei tre pulmini, e la positività di qualche altro alunno, aveva costretto l'applicazione dei protocolli che prevedono l'isolamento fiduciario degli alunni, con l'effettuazione dei tamponi rapidi. «Ci tengo a precisare che nelle scuole, primaria e secondaria di primo grado, di Ceregnano, non c'è alcun focolaio - ha voluto chiarire la dirigente scolastica Nicoletta Marchetto - tra l'altro, in seguito ai tamponi che sono stati effettuati in questi giorni, le classi stanno rientrando in presenza, dopo ovviamente le comunicazioni ufficiali da parte del Sisp e dell'ufficio didattico Covid».

LA TENDENZA

La situazione delle scuole ceregnanesi è in linea con quella delle scuole provinciali e nazionali. «Mi meraviglia tanta attenzione per le scuole di Ceregnano in questo momento - ha commentato la dirigente scolastica - quando siamo ormai al rientro delle classi. La sorveglianza attiva è a scopo precauzionale con la prerogativa di salvaguardare la salute dei bambini, dei ragazzi, del personale scolastico e delle famiglie. Ritengo che negli ultimi mesi, come istituto, in linea con le altre scuole, comunque abbiamo avuto situazioni ben più critiche, penso al periodo di Natale e di inizio anno».

LA DIRIGENTE

La dirigente scolastica è in continuo contatto con il Servizio di Igiene e sanità pubblica, con l'ufficio didattico Covid provinciale e con le amministrazioni comunali. «Non passa giorno in cui io non mi confronti con la dottoressa Corte Metto, il dottor Fontana, la dottoressa Fenzi, il dottor Rossini, ma anche con i sindaci e il dottor Natale dell'Ufficio scolastico. Sono persone professionali e preparate, sempre disponibili», conclude la dirigente. La scuola non si è mai fermata, gli alunni posti in isolamento fiduciario hanno potuto frequentare le lezioni con la didattica a distanza, strumento ormai collaudato che viene attivato anche nei casi in cui un solo alunno debba rimanere assente in quanto venuto a contatto col virus nell'ambito famigliare. «L'autista del pulmino è in isolamento come tutti i ragazzi - ha rassicurato la vicesindaco Elena Dall'oco - stanno girando gli altri due pulmini, che sono stati opportunamente igienizzati. La situazione è sotto controllo e si stanno seguendo le disposizioni del servizio igiene dell'Ulss 5 Polesana». Essendo il caso legato al pulmino, si è dovuta tracciare la situazione dei contatti, che per forza di cose interessa più classi. «Vorrei sottolineare che noi ci siamo attenuti scrupolosamente alle linee guida e ai protocolli - ha concluso la dirigente scolastica - una volta riscontrato un caso di positività, la gestione viene affidata al Sisp che stabilisce quali tamponi fare, a chi farli, chi porre in isolamento e con quali indicazioni».

