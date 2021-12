CENTRODESTRA

Ama le sfide, è un uomo pragmatico che quando decide di mettersi in gioco lo fa fino in fondo. E in questa nuova avventura ci crede eccome. Gian Pietro Rizzatello, sindaco di Costa, mostra grande entusiasmo nell'aver accettato di candidarsi con la lista Centrodestra per il Polesine alle elezioni di sabato per la presidenza della Provincia. Lancia subito la sua proposta: se dovesse uscire vincente lancerà gli Stati Generali del Polesine per riprogrammare lo sviluppo e l'economia del territorio, convocando dunque amministrazioni, associazioni di categoria, mondo del volontariato, organizzazioni sindacali, tutti insieme per decidere quale futuro vogliamo.

IL PROGRAMMA

«Ho mandato a tutti i sindaci, compresi quelli dell'altra lista, il mio programma perché amo la trasparenza afferma Rizzatello e visto che ci può essere un voto disgiunto offro a tutti la possibilità di scegliere. Se dovessi essere eletto andrò comunque a trovarli tutti, uno a uno, perché voglio essere il sindaco dei sindaci. Il ruolo della Provincia deve essere di coordinamento e indirizzare la programmazione, mi piacerebbe ipotizzare tre grandi macroaree con le stesse potenzialità di crescita». Per fare questo servono, dice, infrastrutture, come ad esempio il prolungamento della Transpolesana verso la Romea «per dare anche al basso Polesine le stesse possibilità di sviluppo», così come il potenziamento dell'asse ferroviario verso Verona e Chioggia e il raddoppio delle piste ciclabili. «È inoltre necessario migliorare la qualità del lavoro dichiara il candidato perché i giovani stanno scappando. Se riusciamo a creare una collaborazione con il Cur e l'università si possono ipotizzare dei percorsi per indirizzare l'offerta occupazionale».

Altro nodo da risolvere è quello della frammentazione dei Comuni. «Dobbiamo pensare a ridurne il numero, altrimenti non abbiamo futuro, siamo troppo piccoli, litigiosi e campanilisti, dobbiamo fare il salto di qualità. Anche perché fa notare per ricevere i fondi del Pnrr a novembre ci siamo dovuti unire in 15 comuni, con capofila Rovigo, altrimenti non avevamo speranze». Sul fronte politico, poi, spiega senza peli sulla lingua, perché ha deciso di accettare di essere sostenuto da una lista di centrodestra: «Sono un moderato di centrodestra, ma senza tessere. Io ero un convinto sostenitore di una lista unitaria per la Provincia, ma quando ho visto che dai primi cittadini civici si avanzava un'ipotesi di lista con quattro sindaci leghisti, quali Porto Tolle, Salara, Badia e Stienta, ho preferito prendere le distanze. Geopoliticamente fa notare Rizzatello - si sarebbe creato un asse troppo forte sulla Lega e su un preciso territorio, con Cristiano Corazzari e Laura Cestari in Regione, di Stienta e Ficarolo, ed Enrico Ferrarese, braccio destro di Corazzari. Si sarebbe deciso tutto all'interno di un unico ufficio e io non condivido lo strapotere. La Provincia deve tutelare tutti».

Federica Broglio

