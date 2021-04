Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAMPAGNA VACCINALEROVIGO Un po' di ossigeno per la campagna vaccinale contro il Covid-19 grazie alle 7.020 dosi di siero Pfizer arrivate ieri. Ma nulla che possa ancora permettere di aumentare il ritmo tornando ai livelli di somministrazioni toccati nella settimana di Pasqua, quando sono state superate le 2mila dosi quotidiane. Intanto, però, si chiude la partita per gli over-80, per i quali è già stato raggiunto un risultato decisamente...