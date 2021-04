Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CENTRO VACCINAZIONIOCCHIOBELLO La fine dell'incubo Coronavirus adesso è più vicina. Oltre 300 persone, tra anziani over-70 e persone inserite nelle categorie fragili, sono state vaccinate ieri, nella seconda giornata appositamente dedicata, nel centro Arcobaleno allestito dalla Protezione civile a Santa Maria Maddalena in via Buozzi. Secondo quanto riferito dai medici in servizio, erano 306 gli appuntamenti fissati nel corso della giornata,...