CENTRO STORICO ROVIGO Niente da fare per il MacAllan's. L'ultima gara d'affidamento

CENTRO STORICOROVIGO Niente da fare per il MacAllan's. L'ultima gara d'affidamento è andata nuovamente deserta, nessuno dei quattro gestori che si erano presentati per la manifestazione d'interesse delle settimane precedenti, ha scelto di proseguire il percorso e rimettere a nuovo uno dei più prestigiosi locali di Rovigo, chiuso da quasi sette anni.Amareggiato il sindaco Edoardo Gaffeo, che spiega di volere indagare sul perché sia in questa occasione, che durante le precedenti, tutti decidano di ritirarsi all'ultimo dalla gestione del box...