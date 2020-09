CENTRO STORICO

ROVIGO Il listìn di piazza Merlin resta dov'è. Ieri gli operai incaricati dal Comune hanno cominciato un lavoro di messa in sicurezza della piattaforma su cui sorgeva il chiosco e, come avviene già da un paio di settimane, quello spazio diverrà una nuova piazza a disposizione di manifestazioni ed eventi. L'aveva già annunciato il sindaco, spiegando che nonostante fossero stati messi a bilancio 20mila euro per rimuovere quella piattaforma rialzata, la sua intenzione era di restituire a piazza Merlin un ruolo centrale nella vita cittadina.

SPAZIO PER IL PUBBLICO

Durante RovigoRacconta, per la prima volta dalla demolizione della gelateria-edicola che per 22 anni ha occupato quello spazio, è stato usato il listìn per un evento culturale. Lo stesso copione si è ripetuto venerdì scorso, con la presentazione della manifestazione Wallabe, dedicata alla street art. Gli operai in questi giorni stanno sistemando i sampietrini mettendo una sorta di cordolo che pareggi il livello della strada con il rialzo, evitando così alle persone di inciampare. La preoccupazione dei residenti della zona e dell'Amministrazione, però, è che senza un qualche tipo di dissuasore, alla sera, dopo la fine del turno dei vigili, piazza Merlin continui ad essere un parcheggio selvaggio.

RISCHIO PARCHEGGIO

Dopo le 20, infatti, molti approfittano della mancanza di controlli per posteggiare l'auto in Ztl senza rischiare di prendere multe. Non ci sono i varchi elettronici a controllare chi entra in quella piazza e chi passa dopocena deve schivare le auto in divieto di sosta.

A.Luc.

