CENTRO STORICO ROVIGO È allarme degrado in piazza della Repubblica. Nonostante

CENTRO STORICOROVIGO È allarme degrado in piazza della Repubblica. Nonostante il sindaco, due anni fa, abbia deciso di togliere le panchine per allontanare un gruppetto di stranieri soliti bivaccare nella zona fino a tarda serata, la situazione nel piazzale che si trova a due passi dal centro storico sembra non migliorare.LA DENUNCIAA farsi portavoce del disagio che vivono i residenti della zona è il consigliere di Fare, Antonio Rossini. «La rimozione delle panchine in piazza della Repubblica - spiega Rossini - si è rivelata nel tempo un...