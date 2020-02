DISTRETTO DEL COMMERCIO

ROVIGO Si svolgerà domani mattina a palazzo Nodari il primo tavolo tra Comune, commercianti della città, associazioni e il manager del Distretto del commercio Giacomo Pessa, incaricato di coordinare le attività in centro che saranno realizzate grazie al contributo del relativo bando regionale.

BANDI PUBBLICI

Entro 18 mesi il Comune, affiancato dal professionista esperto dei centro storici, darà infatti il via a una serie di eventi che avranno lo scopo di aiutare il commercio del centro a trovare un nuovo slancio. Non solo. Un'attenzione particolare. ha spiegato la settimana scorsa Pessa, sarà rivolta anche alle vetrine sfitte attraverso attività di promozione e all'abbellimento del centro storico al fine di renderlo più attrattivo.

PROPOSTE IN ARRIVO

La prima fase dei lavori, che vedrà l'avvio domani, consiste nel raccogliere le richieste e le proposte non solo delle singole attività commerciali, ma anche degli imprenditori del centro storico che saranno coinvolti nelle diverse attività del Distretto. Grazie al bando regionale dei Distretti del commercio, il capoluogo polesano, arrivato al quarto posto su 57 progetti in gara, si è infatti aggiudicato una prima tranche di contributi di circa 249mila euro.

RIGENERAZIONE URBANA

«Soldi che - ha spiegato ieri Gaffeo - saranno dedicati alla rigenerazione di alcune aree del centro attraverso l'arredo urbano e una serie di iniziative dedicate agli operatori che saranno messe presto a bando».

INDICE DI PERFORMANCE

«La seconda fase - ha spiegato il manager - sarà invece dedicata all'analisi del contesto, attraverso il monitoraggio e le performance delle varie attività presenti, mettendomi anche a disposizione per chi ha bisogno di migliorarle».

ARREDO CITTADINO

Tra le iniziative finanziate dal bando regionale, anche il rinnovo dell'arredo urbano in alcune vie del centro dove è presente una certa concentrazione di attività commerciali.

