ROVIGO Da mercoledì hanno riaperto i battenti gli sportelli del Cup all'interno degli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, la cui attività era stata spostata tutta sulle linee telefoniche quando la situazione epidemiologica si era fatta critica. Ancora però il virus è presente ed è per questo che davanti alla hall dell'ospedale rodigino e all'ingresso del Blocco F della Cittadella socio-sanitaria hanno fatto la loro comparsa due grandi gazebo, due tensostrutture che, spiega l'Ulss Polesana, «hanno il compito di riparare gli utenti da sole e intemperie nelle eventuali code che si dovessero formare durante i triage di accesso.

Grande soddisfazione emerge nel commento del direttore amministrativo dell'Ulss Urbano Brazzale: «L'investimento delle tensostrutture ci permette di offrire un servizio di maggior qualità ai nostri utenti. Negli orari di punta è possibile la formazione di code, vista la necessità di effettuare il triage a tutti gli utenti. Le strutture permetteranno la gestione in sicurezza di tali, possibili, code. Per quanto riguarda la riapertura del Cup, abbiamo rispettato precisamente i tempi che avevamo comunicato, riaprendo in completa sicurezza. È un risultato importante, frutto del lavoro e della programmazione della direzione strategica e di tutti i servizi coinvolti. Un plauso particolare va fatto a tutti gli operatori del Cup che, in questi mesi, hanno sostenuto il peso della riapertura e della derivante enorme mole di prenotazioni, con professionalità e dedizione». Il fatto che tutto il volume di prenotazione di visite ed esami fosse stato convogliato sul centralino del Cup per la chiusura degli sportelli come misura di sicurezza per evitare assembramenti, unito al fatto che c'è stata la necessità di annullare e riprogrammare le visite e gli esami sospesi nel periodo di picco epidemico, nonché all'ulteriore misura che ha portato all'esecuzione anche delle analisi del sangue su prenotazione, ha reso il numero delle telefonate in entrata di difficile gestione. Una media superiore alle 5mila al giorno. E, inevitabilmente, nonostante gli sforzi fatti per aumentare linee e personale, ci sono stati dei disagi. Ora, con la riapertura degli sportelli fisici, la situazione dovrebbe gradualmente migliorare.

All'ospedale di Rovigo e a quello di Trecenta il Cup è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17.30, per non sovrapporsi al flusso dei pazienti mattutini, all'ospedale di Adria, sempre dal lunedì al venerdì ma con orario continuato 8-17 perché qui, con l'accesso dal vecchio ospedale, non si creano sovrapposizioni. «Tutte le attività sottolinea l'Ulss - si sono svolte regolarmente senza alcuna coda o assembramento grazie al sistema di prenotazione dell'appuntamento Cup». La novità, oltre agli orari, riguarda infatti la prenotazione dell'appuntamento per prenotare gli esami, prevista dalle linee-guida regionali per evitare assembramenti e per creare una corsia preferenziale riducendo i tempi di attesa: non è obbligatorio, ma consigliato, l'accesso allo sportello chiamando il numero 0425 1675501 o sul sito www.aulss5.veneto.it. Questo vale solo per chi deve recarsi agli sportelli Cup dei tre ospedali. Ovviamente, per prenotare le visite, si può continuare a utilizzare il centralino del Cup al numero verde 800 061 644, il Cup online, oppure in farmacia, con il FarmaCup, solo per prenotare visite ed esami con impegnativa e l'accesso ai punti prelievi, ma non per prenotare l'accesso allo sportello Cup.

