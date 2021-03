COMMERCIO

ROVIGO Ha chiuso i battenti lo storico negozio Centro musica Rovigo di Ugo Aggio. «In realtà sarei aperto fino a fine mese - precisa il titolare - ma la zona rossa ha anticipato i tempi». Nato nel 1976, per 45 anni è stato il punto di riferimento delle ultime generazioni di musicisti, ma anche per chi nel frattempo era diventato adulto. Lo scorso 28 ottobre c'era stata la decisione di vendere l'intera collezione di testi musicali, per l'imminente chiusura dell'attività, composta da cinquemila titoli, per un totale di settemila libri: dalla didattica ai testi per i vari strumenti, poi la messa in vendita dell'arredamento.

«Il mio negozio era specializzato nella vendita di strumenti musicali e accessori, ma anche noleggi, edizioni musicali italiane ed estere, accordature, riparazioni in garanzia e non, permute. Inoltre, nella vendita di pianoforti usati e nuovi, piani digitali di tutte le marche», sottolinea Aggio, il cui negozio lascerà un vuoto al pari di quello lasciato da libri e dischi Ferrari e prima ancora dal negozio di strumenti musicali Canova. Caterina Bergo, arpista rodigina, residente a Sanremo con il marito Luca Marzolla, violinista, e le due figlie, ha visitato per l'ultima volta il Centro musica. «Quando sono entrata e Ugo Aggio mi ha detto che sarebbe stato il suo ultimo giorno, mi sono subito ricordata che quando ho iniziato a suonare ero stata proprio qui a comprare il mio primo libro di arpa, che si chiamava Metodo per arpa. Quel giorno me lo ricordo come fosse ieri. Da allora niente è stato più come prima. Per una nostalgica come me è come se finisse un'epoca. Quel libro ce l'ho ancora e il Centro musica mi mancherà: anche solo passarci davanti e ricordarmi di quella giornata».

Marco Scarazzatti

