CENTRO LE TORRI

ROVIGO Ha riaperto al pubblico il centro commerciali Le Torri dopo l'incendio avvenuto nel punto vendita Coop. «È tutto tornato alla normalità - assicura l'amministratore Domenico Barbato - Probabile sia stato un cortocircuito nel forno dei polli allo spiedo. Adesso il forno in questione è stato sostituito, abbiamo sanificato e pulito tutto».

PRINCIPIO D'INCENDIO

Sabato mattina, intorno alle 8,30, i Vigili del fuoco sono stati allertati dai responsabili del supermercato per del fumo nero che fuoriusciva dal macchinario. Una volta sul posto, i pompieri hanno fatto evacuare il Centro in via precauzionale per mettere in sicurezza l'area, ma il rogo era di piccola entità ed è stato estinto dagli stessi dipendenti. È il caso di dire che si è trattato del tradizionale tutto fumo e poco arrosto, visto che il danno è stato limitato a quel forno e che la struttura e il supermercato non ne hanno risentito. Il fatto, però, ha attirato l'attenzione sul centro commerciale cittadino.

LA STRUTTURA

Nato negli anni 2000, fa fatica a partire e divenire quel centro per lo shopping che era nelle intenzioni dei suoi investitori iniziali. Ha due ampi parcheggi, uno sotterraneo e uno sul tetto della struttura, ma i negozi sono vuoti. Funzionano solo la Coop, una pizzeria al taglio e alcuni espositori di divani e tappeti. Nelle prossime settimane, però, inizierà un'operazione di sistemazione generale che mira a migliorarne l'attrattività: «Ci sono state delle mancanze nel passato a cui stiamo provvedendo - spiega Barbato - Niente di speciale, riguarda alcune semplici normative urbanistiche ed edilizie. Si tratta di sistemazioni interne, come quando uno fa una ristrutturazione di una casa, di qualche muretto che non è abusivo ma ha dimenticato di fare un permesso, per cui bisogna metterlo in ordine. Anche gli impianti sono importanti, sono a norma, ma dobbiamo adeguarli e migliorarli. Cambieremo l'illuminazione, la faremo a Led e ci darà un risparmio notevole».

La proprietà del centro commerciale è di Unicredit Leasing di Brescia, dopo che l'ultimo gestore, Norton, è fallito. La sua intenzione, secondo Barbato, è di andare avanti e di sistemarlo perché possa trovare qualcuno che ci investa, ma la situazione non è facile a causa della situazione economica generale. «Sono in difficoltà anche i grandi centri commerciali - spiega l'amministratore - Quelli grandissimi no, come l'Adigeo a Verona, che è grande tre o quattro volte La Fattoria e ci va tantissima gente. Queste strutture rovinano un po' il centro storico, ma questo è certamente l'evolversi, in positivo o negativo non lo so dire, del commercio. Anche se il vero disastro è l'e-commerce, le attività di compravendita online. È un venditore a bassissimi costi, è conveniente un po' per tutti, per quello molte case commerciali si trovano in difficoltà. Non per niente Zara chiuderà 1.200 negozi in tutto il mondo: questo non lo dico io, ma sono i fatti che parlano, purtroppo non mi invento nulla».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA