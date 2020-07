CENTRO LE TORRI

ROVIGO Attimi di paura, ieri mattina, al Centro commerciale le Torri di via Sacro Cuore per l'incendio divampato all'interno del supermercato Coop. Ad andare in fumo il forno dedicato alla cottura dei polli. Erano circa le 8.30 quando i Vigili del fuoco sono stati allertati dai responsabili del supermercato per del fumo nero che fuoriusciva dal macchinario con cui i banconieri stavano iniziando ad arrostire la carne. Una volta sul posto, i pompieri hanno, in via precauzionale, fatto evacuare il Centro, per mettere in sicurezza l'area. Il piccolo rogo però, nel frattempo, era già stato spento dai dipendenti del supermercato.

LOCALI EVACUATI

Nel frattempo, all'esterno del centro più di qualche cliente attendeva la riapertura, speranzoso di riuscire, come di consueto, a fare la spesa. Per ragioni dettate dalla sicurezza, il Centro commerciale è rimasto però chiuso, per l'effettuazione di alcune verifiche in merito alle cause del rogo. Nel pomeriggio gli addetti alla sicurezza hanno appeso un cartello sull'area di accesso del Centro commerciale per avvisare la clientela che il supermercato e gli uffici rimarranno comunque chiusi anche oggi.

VIA-VAI DI CLIENTI

Fino a sera sono stati davvero tanti i clienti della Coop arrivati in via Sacro Cuore per fare la spesa: qualcuno, venuto a conoscenza dell'incidente, si è subito preoccupato di assicurarsi sullo stato di salute dei dipendenti, volti a cui, in particolare durante il lockdown, la clientela si è particolarmente affezionata. Fortunatamente il rogo non ha raggiunto importanti dimensioni e non ha coinvolto dunque persone o cose, salvo il forno dove è sviluppato l'incendio.

Il supermercato Coop del centro commerciale le Torri è molto frequentato, si può dire che sia proprio il cuore del piccolo centro commerciale. Molti negozi della struttura sono infatti ancora sfitti, nonostante la presenza di due ampi parcheggi, uno sotterraneo e uno sul tetto dell'edificio, comodissimi per accedere all'area commerciale. All'interno della piazzetta delle Torri, grazie anche alla collaborazione del Comune e delle associazioni di categoria, durante l'arco dell'anno si svolgono manifestazioni ed eventi legati alla cultura o, appunto, al commercio. Da due anni, il rilancio del centro commerciale è stato affidato all'architetto rodigino Domenico Barbato, scelto con voto unanime dall'assemblea dei proprietari. L'obiettivo è quello di portare il centro commerciale fuori dalla situazione di stallo in cui è finito da molti anni e riproporre il complesso non solo dal punto di vista commerciale, ma anche sotto l'aspetto culturale e sociale, vista anche la sua particolare posizione nel tessuto cittadino. L'assemblea dei proprietari, formata da Unicredit, Coop Alleanza 3.0 e da proprietari minori, ha dato dunque l'incarico di rilancio del Centro all'architetto Barbato.

PARCHEGGIO COMODO

Il parcheggio del centro commerciale Le Torri, dall'anno scorso, grazie a una convenzione con il Consorzio universitario Cur, è il parcheggio di molti studenti che frequentano la facoltà di Giurisprudenza di palazzo Angeli.

Roberta Merlin

