Centro Enaip, raccolta fondi al via per un pullmino

SOLIDARIETÀROVIGO Si è concluso positivamente il primo step del Fundraising promosso dalla Scuola Professionale Enaip di via Marconi. L'ambizioso progetto iCare, nel quale sono stati coinvolti gli studenti, le loro famiglie e le aziende del territorio, è suddiviso in due fasi: la prima, Un servizio brillante, consisteva nell'acquisto di una lavastoviglie per velocizzare i servizi di cucina; mentre la seconda, Valori in Viaggio, nell'acquisto di un pulmino per agevolare il trasporto di allievi per gite d'istruzione, orientamento e per...