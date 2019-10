Centro chiuso alle auto da domani per la Fiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOROVIGO Sabato inizia la 537. edizione della tradizionale Fiera d'ottobre e la città si sta preparando. Da ieri sono comparsi i furgoni degli addetti dell'Enel, per esempio, che stanno installando i quadri elettrici cui potranno poi allacciarsi gli ambulanti che per quattro giorni prenderanno possesso del centro storico richiamando nel capoluogo decine di migliaia di visitatori, con il clou atteso per domenica e un affollamento, anche se minore, per martedì nel tradizionale marti franco.LA CIRCOLAZIONEPer offrire questo volto della...