ROVIGO Controlli a tappeto in tutta la città per bloccare le passeggiate ingiustificate. Per tutta la giornata di ieri la Polizia Locale è stata impegnata a fermare le persone a zonzo per Rovigo, domandando il motivo per il quale si trovavano fuori da casa. Nessuna multa, ma questo è l'ultimo avviso prima della stretta finale. Perché, se in un certo senso i dati quotidiani del contagio sembrano dare qualche speranza, dall'altro c'è il rischio costante che un eventuale aggravamento dei ricoveri possa far sprofondare il Veneto dal giallo all'arancione.

Nonostante tutto, però, questi controlli in pieno centro hanno creato malumori in alcuni commercianti. «Dove sta andando signora?». «A fare una passeggiata». «Non si può, non si può circolare distanti da casa senza valido motivi». Questa è solo una delle tante conversazioni avvenute tra i vigili rodigini e una donna di passaggio tra le piazze del centro. Altri, invece, fermate dagli agenti rispondevano di trovarsi in giro per lo shopping, una motivazione che in realtà era perfettamente valida visto che l'ordinanza regionale emanata la settimana scorsa dal governatore Zaia limita gli spostamenti senza motivo lontani dalla propria residenza.

Andare a fare la spesa, andare al bar o, appunto, a fare shopping è consentito, ma non le passeggiate fini a se stesse. Non sono state fatte multe, nonostante, durante i controlli, siano emerse tante situazioni sanzionabili ai sensi dalla normativa regionale imposta per evitare un aggravamento dei dati dei contagi da Covid-19 e scongiurare il passaggio del Veneto in zona arancione. Si è trattato, però, dell'ultimo weekend di soli rimproveri, visto che i dati non sono affatto buoni e il Comitato Tecnico Scientifico del Governo venerdì ha classificato il Veneto come zona moderatamente a rischio. Dal prossimo fine settimana alla Polizia Locale sarà imposto di far rispettare le regole in maniera ferrea, visto che in ogni caso il centro di Rovigo è stato preso d'assalto, nonostante le mille raccomandazioni affinché i cittadini rispettino le norme volte a contenere il contagio.

Il pattugliamento in centro storico ha poi fatto andare su tutte le furie un commerciante della zona del Duomo, ritenutosi danneggiato dal rigore applicato dagli uomini del comandante Alfonso Cavaliere. «Siamo in uno stato di polizia, sono robe da matti», è stato lo sfogo di Domenico Dall'Ara, 68 anni, estrapolate da un video che ha lui stesso registrato e nel quale affronta a muso duro i vigili e che in pochi minuti è stato condiviso tra i negozianti rodigini. La scelta di immortalare i due agenti è dovuta al danno prodotti da questi controlli, ritenendoli un'ingiustizia. «Faccio il film e poi lo mando in Regione», lo si sente dire, ma è proprio da Venezia che sono state imposte queste regole. Proseguendo, lo si vede poi battibeccare con un agente che gli chiede le generalità, intimandolo, inoltre, di non utilizzare la sua immagine. Dopo avere dimostrato un'iniziale resistenza, glieli ha forniti, finché non è stato allontanato proprio perché anche lui stava violando le normative anti-Covid rimanendo fuori dal suo negozio senza un valido motivo.

In viale Porta Adige i vigili hanno svolto anche un'ispezione in un negozio gestito da cinesi, temendo che in realtà non potesse essere aperto al pubblico vista la grande superfice di vendita a loro disposizione. A seguito della verifica della metratura dei locali aperti ai clienti è in realtà emerso che poteva tranquillamente rimanere aperto, perché per pochi centimetri non rientrava nelle strutture medio-grandi obbligate alla chiusura nei fine settimana.

Alberto Lucchin

