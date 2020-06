CENTRI ESTIVI

ROVIGO Una pioggia di denaro dal Governo Conte per sostenere i centri estivi. Il Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, sta erogando i 135 milioni previsti dall'articolo 105 del decreto Rilancio ai Comuni che hanno offerto la disponibilità di organizzare attività per i minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi da giugno a settembre 2020. A darne notizia è l'ex deputato Diego Crivellari, che illustra anche nel dettaglio le risorse che arriveranno in Polesine.

I BENEFICIARI

Sono 43 i Comuni della Provincia che percepiranno queste preziose risorse, per un totale complessivo di ben 385.350 euro. A questi fondi, inoltre, si aggiungerà un successivo riparto destinato al contrasto della povertà educativa e ad aumentare le opportunità culturali e educative dei minori. «L'iniziativa del governo - spiega l'esponente del Partito Democratico - risponde a più esigenze: consentire ai genitori di riprendere a lavorare dopo molte settimane di chiusura; alleggerire i costi dei centri estivi sia per chi li organizza, i Comuni, sia per chi ne usufruisce, ovvero le famiglie; aumentare il numero di centri disponibili, in considerazione delle precauzioni e dell'impossibilità di frequentazione dello stesso numero di bambini previsto negli anni precedenti. È importante dunque che le famiglie vengano sostenute, perché il contributo di lavoratrici e lavoratori alla ripresa sarà decisivo».

BONUS BABY SITTER

Un contributo consistente per poter garantire un servizio di cui molte famiglie sentivano la necessità e che nelle settimane scorse sembrava persino un miraggio da mettere in piedi e che temevano non potesse bastare il bonus baby sitter predisposto dal Governo. «Le attività potranno essere realizzate al più presto - ha precisato Crivellari - e gli interventi saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. I criteri di ripartizione dei finanziamenti sono basati sulla popolazione di bambini e minori tra i 3 e i 14 anni presente in ciascun Comune».

LE RISORSE

Il Comune che beneficerà di maggiori risorse è Rovigo, con 88.232 euro, seguono Adria con 31.600 euro, Occhiobello con 25.133 euro, Porto Viro con 23.018 euro, Lendinara con 20.619 euro, Badia Polesine con 18.626 euro e Porto Tolle con 14.132 euro. L'elenco è lungo: Taglio di Po riceverà 13.420 euro, Rosolina 11.204 euro, Villadose 8.418 euro, Castelmassa 7.727 euro, Fiesso Umbertiano 6.818 euro, San Martino di Venezze 6.771 euro, Polesella 6.669 euro, Ariano nel Polesine 5.897 euro, Stienta 5.897 euro, Lusia 5.896 euro, Ceregnano 5.693 euro, Castelnovo Bariano 5.409 euro, Loreo 4.941 euro, Bergantino 4.819 euro, Canaro 4.697 euro, Arquà Polesine 4.636 euro, Fratta Polesine 4.249 euro, Corbola 4.066 euro, Costa di Rovigo 3.965 euro, Giacciano con Baruchella 3.833 euro, Villanova del Ghebbo 3.558 euro, Trecenta 3.294 euro, Ceneselli 3.090 euro, Bosaro 3.050 euro, Castelguglielmo 3.029 euro, Ficarolo 2.785 euro, Melara 2.643 euro, Bagnolo di Po 2.480 euro, Crespino 2.480 euro, Salara 2.257, Villamarzana 2.155 euro, Frassinelle 2.033 euro, Gaiba 1.789 euro, Papozze 1.565 euro, Pincara 1.565 e Calto 1.218 euro.

Alberto Lucchin

