CENTRI ESTIVI

ROVIGO Sono una trentina le associazioni che si sono messe in gioco per organizzare in città l'estate di bambini e ragazzi. Alcuni centri estivi del territorio comunale sono già partiti lunedì scorso, altri, invece, inizieranno nei prossimi giorni. Lo ha comunicato ieri l'assessore allo Sport e all'Associazionismo Erika Alberghini, presentando l'elenco dei soggetti impegnati nell'iniziativa con i riferimenti dei vari organizzatori, utili per chi non ha ancora iscritto i propri figli. «Le attività - spiega l'assessore Alberghini - sono state strutturate sulla base dei protocolli richiesti per la sicurezza sanitaria alle cui direttive le famiglie sono tenute a collaborare firmando un Patto di corresponsabilità. Nuove informazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni e anche l'elenco potrebbe subire degli aggiornamenti, pertanto consigliamo di tenere monitorato il sito del Comune».

OFFERTA VARIEGATA

Davvero vasta la proposta per l'estate diretta ai bambini dai tre anni in su. La maggior parte delle animazioni organizzate all'interno degli spazi messi a disposizioni dal Comune o dalle parrocchie proseguiranno l'attività fino ai primi di settembre, per venire incontro ai genitori che, dopo il lungo lockdown, continueranno a lavorare durante tutta l'estate. Qualche grest invece accoglierà i bambini fino al 31 luglio. I ragazzi e i bambini con un'età maggiore di 6 anni, quest'anno, in linea con le normative anticovid, dovranno partecipare ai centri estivi indossando la mascherina: prevista, inoltre, la misurazione della febbre all'entrata e la puntuale igienizzazione delle mani. Al triage che verrà effettuato all'interno delle tende messe a disposizione dalla Protezione Civile, il genitore accompagnatore dovrà sottoscrivere il buono stato di salute non solo del bambino, ma anche dei conviventi, indicando eventuali sintomi sospetti. Il pranzo sarà al sacco, anche se qualche centro ha scelto di fornire il pasto con una mono-porzione sigillata e aperta al momento dal bambino.

L'ORGANIZZAZIONE

Nello specifico, gli organizzatori delle varie animazioni sono: le associazioni Aqua e Smile Africa, la Asd Baseball Softball Club, il Circolo Parrocchiale Duomo, la Coop Porto Alegre onlus, il Csi ssd Linea Sport per tutti srl, Ida Galante associazione, La fattoria didattica il Bosco, Kiforma, Mamma Margherita, la Monti Rugby Rovigo Junior, Nuovo Basket Rovigo. C'è poi la parrocchia Santa Maria Assunta Grignano con la Polisportiva Grignano, la parrocchia San Zenone di Borsea, le parrocchie di San Bortolo e San Pio X, la cooperativa Peter Pan, la Polisportiva San Bortolo, la Polisportiva San Pio X asd - Prolife Park, I saltafossi, la polisportiva San Pio X asd, la Ritmica Gimnasia, la Rhodigium Basket, Rhodigium Nuoto, la scuola Giacomo Sichirollo, la Scuola dell'Infanzia Pio XII, scuola Materna Elisa Merlin con la parrocchia di San Bortolo, Uguali Diversamente, la Uisp e Viola, associazione di Promozione Sociale.

BOOM DI DOMANDE

Moltissimi i genitori che in questi giorni stanno iscrivendo i figli ai centri estivi, vista la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da ormai quattro mesi, anche grazie ai 1.200 euro di Bonus baby sitter, utilizzabile anche per i campus estivi. I prezzi dei vari Grest, in certi casi, registrano infatti un incremento del costo legato alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa indennità di mobilità o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

NIDI COMUNALI

Ad aprire le porte, da luglio, saranno anche i Nidi del Comune di Rovigo. In questo caso l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo ha fatto sapere che non ci sarà alcun aumento di retta per gli under 3, in quanto le tariffe rimarranno quelle del periodo invernale, nonostante l'incremento dei costi che il Comune dovrà affrontare per la sanificazione e il personale necessario per assicurare il distanziamento sociale.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA