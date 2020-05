CENTRI COMMERCIALI

ROVIGO Mascherine, guanti e gel igienizzante da ieri alla Fattoria di Borsea si possono acquistare in un distributore automatico posto all'entrata del centro commerciale. Il nuovo servizio che dispensa dispositivi di protezione individuale è stato presentato ieri dal direttore Marco Cavallaro, assieme al proprietario della Drink Service Andrea Santaterra. «Abbiamo voluto offrire - ha spiegato Cavallaro - un servizio ai clienti. I dispositivi di protezione individuale sono infatti già presenti nella parafarmacia e nel supermercato della Fattoria, nel caso però qualcuno ne sia privo e debba accedere ha la possibilità di acquistarli all'entrata».

IL SERVIZIO

A fornire il servizio la Drink service di Bovolenta, già presente da 30 anni in Polesine con i distributori di bevande. «È il secondo distributore di questo tipo che installiamo in Veneto ha spiegato il proprietario Santaterra - In questo momento di difficoltà abbiamo pensato di dare qualcosa al territorio con un progetto di utilità sociale. I prodotti che si trovano all'interno del distributore provengono da aziende venete: mascherine lavabili fino a 5 volte realizzate con tessuto certificato, una confezione di 8 guanti in nitrite e gel igienizzante». «Siamo in contatto con sindaci di tutta la provincia di Rovigo fa sapere il titolare della Drink Service - per estendere questo servizio in tutti i Comuni».

LA RIAPERTURA

«Oggi la Fattoria ha fatto un altro importante passo verso la riapertura dell'intero centro commerciale, prevista integralmente per il 18 maggio ha aggiunto il direttore Cavallaro - In questi giorni hanno aperto molti negozi, ovviamente in base al graduale via libera dei decreti ministeriali: l'abbigliamento per bambini, la profumeria, il negozio di animali, Mediaworld e i negozi di telefonia. Oltre al supermercato, che non ha ovviamente mai chiuso». Con la riapertura a regime del Centro, la direzione si sta organizzando per rispettare le nuove regole dettate dalle normative anti-contagio, attraverso entrate contingentate, termoscanner e potenziamento della vigilanza.

CONTROLLI AGLI INGRESSI

«Sarà una Fattoria completamente nuova - spiega il direttore - abbiamo tutti dovuto infatti cambiare le nostre abitudini per cercare di contenere questa pandemia che nessuno di noi, di certo, si aspettava di affrontare. Stiamo pertanto predisponendo nuove modalità di accesso alle gallerie per evitare il formarsi di assembramenti». «Nei giorni di maggiore afflusso spiega Cavallaro permetteremo la circolazione all'interno di un certo numero di persone attraverso un controllo all'esterno. Un po' come succedeva ora con i supermercati. Ci saranno probabilmente anche entrate e uscite separate, oltre a una sanificazione continua dei bagni e dei corridoi effettuata attraverso appositi macchinari di cui ci siamo dotati». «Ci sentiamo più fortunati rispetto ad altre realtà commerciali più piccole - spiega ancora il direttore della Fattoria - abbiamo infatti spazi ampi, che ci permettono il distanziamento, un controllo sulla igienizzazione degli ambienti, oltre che personale a disposizione per controllare il flusso».

OBBLIGO DI SANIFICAZIONE

I singoli negozi avranno infatti l'obbligo di sanificare gli ambienti e, in particolare, prima della riapertura dovranno presentare alla direzione il certificato di avvenuta sanificazione rilasciato da una ditta specializzata. Anche i tre bar presenti lungo le Gallerie si preparano ad aprire i battenti per il servizio di asporto. «Non si potrà consumare però seduti al tavolo spiega Cavallaro Dal primo giugno ci sarà eventualmente il distanziamento, sempre però evitando ogni tipo di assembramento. Ancora chiuse invece, per il momento, le due gelaterie». L'area gioco dedicata ai bambini rimarrà, per il momento, off-limits.

EVENTI ANNULLATI

Sarà un anno privo di eventi per il centro commerciale di Borsea. «Abbiamo dovuto cancellare tutti gli appuntamenti del 2020 spiega il direttore -, con ingaggi sui 500 mila euro. Sarà un anno non certo facile, la speranza è che ci sia la volontà dei negozi di non chiudere i battenti». «Oggi in galleria - conclude Cavallaro - avrebbero dovuto esserci mille bambini di Vado sicuro l'iniziativa di educazione stradale che ospitiamo da 10 anni».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA