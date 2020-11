Il Comune acquista 100mila mascherine chirurgiche per proteggere il proprio personale. Dagli impiegati agli assessori, dalle maestre degli asili ai vigili, i dipendenti al servizio di palazzo Nodari saranno protetti dalla seconda ondata dall'epidemia, una scelta dettata dalla «non prevedibilità della durata dell'emergenza», come indica la determinazione dirigenziale firmata dalla responsabile della Ragioneria Nicoletta Cittadin. Si tratta di mascherine certificate che andranno a rimpinguare il magazzino comunale, acquistate dalla Divoc Italia di Binasco (Milano) per 14 centesimi di euro l'una, uno strumento in questo momento obbligatorio almeno sino al prossimo 31 marzo, data prevista per la fine dell'emergenza sanitaria. Dopodiché, oltre all'evoluzione del quadro epidemiologico, tutto dipenderà anche da quello che deciderà di fare il Governo, visto che sono in arrivo i vaccini che un po' alla volta dovrebbero immunizzare la popolazione dal Covid-19. Ciononostante ci vorranno mesi, se non anni, per scongiurare definitivamente il virus e quindi non è detto che ad inizio primavera queste mascherine non saranno più utili. Al momento gli uffici sono aperti al pubblico solo su appuntamento e non tutto il personale è in servizio in ufficio, visto che molti sono in telelavoro, ma l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di riavere tutti gli impiegati in municipio nel più breve tempo possibile per poter velocizzare alcuni settori.

