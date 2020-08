PALAZZO NODARI

ROVIGO Destinati dalla giunta Gaffeo centomila euro dei 160mila provenienti dal ministero dell'Istruzione per sistemare le scuole in vista della ripresa delle lezioni durante l'emergenza Coronavirus. Il residuo è stato già investito nell'acquisto delle attrezzature necessarie per organizzare le aule nel rispetto delle normative sanitarie dettate dalla pandemia.

Soddisfatto l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo. «Abbiamo deliberato una tranche di circa centomila che si aggiungono a ordini di arredi già previsti nelle settimane scorse e altri interventi di manutenzione anch'essi già precedentemente deliberati. Questa tranche riguarda, chi più chi meno, interventi sui locali delle scuole, infissi, impianti in generale e adeguamento delle vie di accesso e uscita su quasi tutti i plessi. Alcuni interventi maggiori saranno sulle scuole Miani, Riccoboni, Casalini e Pascoli. Altri interventi ancora più significativi erano già comunque già previsti, come gli infissi alle Bonifacio o la manutenzione della scuola elementare di Boara Polesine».

A poco più di un mese dall'inizio delle lezioni, infatti, il Comune e l'Ufficio scolastico di Rovigo stanno lavorando intensamente da settimane per trovare una soluzione al caos prodotto dal ritorno degli alunni nelle aule. Dopo avere trascorso a casa l'ultimo semestre dello scorso anno scolastico, seguendo le lezioni a distanza con le videolezioni, a settembre torneranno in aula, ma in edifici diversi da quelli cui erano abituati e con sistemi di accesso e uscita differenziati. «Insieme agli uffici e ai dirigenti scolastici stiamo organizzando i percorsi per gestire gli ingressi e le uscite dalla scuola, motivo per cui potrebbero esserci delle modifiche anche al traffico stradale, qualora serva. È una questione molto articolata, stiamo correndo per trovare una soluzione a tutto quanto», ripete come un mantra l'assessore Tovo, giornalmente impegnato a rendere il meno difficoltoso possibile il rientro a scuola.

Il paradosso di Rovigo, però, è che in realtà è piena di stabili abbandonati, ma la maggior parte di questi sono in cattive condizioni ed è impossibile sistemarli e adattarli in così poco tempo, per cui bisogna guardare a quel poco che rimane a disposizione, oppure sfruttare ogni centimetro degli spazi scolastici a disposizione dei prèsidi. Infatti, pare non si renderà necessario utilizzare nuovi edifici per ampliare il numero di aule a disposizione, anche se a disposizione c'è sempre Palazzo Campo. È il vero asso nella manica dell'amministrazione comunale: è uno stabile chiuso da un paio di anni e inutilizzato, è stato usato come succursale dei licei scientifico e classico, avrebbe dovuto essere ceduto dalla Provincia all'Arma dei Carabinieri, ma se n'è fatto più nulla. L'ipotesi è che possa essere usato al bisogno per offrire qualche aula in più agli istituti scolastici che più ne hanno bisogno.

L'altro problema è quello delle elezioni del 20 e 21 settembre. Dal ministero dell'Interno chiedono di non usare le scuole per allestirvi i seggi, evitando di fermare le lezioni per due o tre giorni appena una settimana dopo la riapertura dell'anno scolastico. Il fatto è che se quel poco che c'è a disposizione viene utilizzato per le scuole, al Comune non restano alternative per riposizionare i 55 seggi. Sarà difficile che le scuole coinvolte siano libere per poter proseguire le attività scolastiche, per cui nelle prossime settimane si vedrà come organizzare eventuali alternative per le cabine elettorali. Difficile accada nelle frazioni, più probabile che nei quartieri cittadini si riesca a trovare una soluzione.

