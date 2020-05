Amazon dona 100mila euro alla Croce rossa del Veneto per supportare gli aiuti alle persone più a rischio nell'epidemia causata dal nuovo coronavirus. L'iniziativa solidale è stata attuata nell'ambito di una donazione complessiva di mezzo milione di euro destinata alle attività della Croce rossa nelle regioni in cui il colosso del commercio online ha i propri uffici e stabilimenti. L'azienda, che tra qualche mese approderà in Polesine, è già presente nel territorio regionale con due depositi di smistamento a Vigonza (Padova) e Verona. Amazon si appresta, inoltre, a raccogliere altri fondi per la Cri insieme alle principali associazioni industriali del settore musicale italiano, Afi, Fimi e Pmi, pubblicando una speciale cover di Ma il cielo è sempre più blu, interpretato dai grandi nomi della musica italiana. Più di cinquanta artisti hanno registrato a distanza le loro voci per il pezzo che sarà rilasciato il 7 maggio in anteprima su Amazon e il giorno successivo in tutte le altre piattaforme. Tutto il ricavato andrà alla Croce rossa, come spiega Mariangela Marseglia, vicepresidente e country manager di Amazon.it. «Siamo onorati di unirci ai più grandi artisti della musica italiana nell'iniziativa. Attraverso Il tempo della gentilezza, la Cri rafforza la capacità dei comitati sul territorio di fornire assistenza sociale alle persone maggiormente esposte ai rischi dell'epidemia e alle conseguenze dell'isolamento, come anziani, disabili, immunodepressi e senza dimora, garantendo loro l'accesso ai beni di prima necessità e fornendo supporto sociale».

Ilaria Bellucco

