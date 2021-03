Anche a Rovigo sono state somministrate dosi provenienti dal lotto del vaccino ABV2856 di Astrazeneca, precauzionalmente bloccato dall'Aifa dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi. In tutto il Veneto si tratta di 17.043 dosi di questo lotto, inoculate, oltre che dall'Ulss Polesana, anche dalle Ulss 1, 2, 6, 7 e 8. Come sottolinea la Regione, che ha immediatamente provveduto a bloccarne l'utilizzo, «è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l'erogazione di un vaccino». Per quanto riguarda le somministrazioni in Polesine e come il blocco delle dosi del lotto in questione possa impattare sulla campagna vaccinale in corso, che prevede la somministrazione di questo vaccino per il personale scolastico e per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali fino ai 65 anni, da parte dell'Ulss Polesana si registra un assordante silenzio. La vicina Ulss di Padova, per esempio, ha spiegato di aver ritirato 850 dosi che aveva ancora a disposizione, ma che questo non produrrà rallentamenti ha altre 14mila dosi di altri lotti. La partita ABV2856, fra l'altro, è stata utilizzata dall'inizio della campagna vaccinale, il 4 marzo, fino ai primi 20 vaccinati di ieri, anche per il piano vaccinale dell'Università di Padova, interessando quindi anche più di un polesano: solo martedì sarebbero stati 160.

